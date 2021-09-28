من المقرر أن يغيب نغولو كانتي عن مباراة تشيلسي في دوري أبطال أوروبا ضد يوفنتوس غدا (الأربعاء) ومباراة الدوري الممتاز يوم السبت مع ساوثهامبتون، بعد أن ظهرت عينة لاعب وسط تشيلسي إيجابية في فحص فايروس كورونا، ليدخل اللاعب الفرنسي في الحجر الذاتي.

وأكد مدرب تشيلسي توماس توخيل أنه يجب على كانتي «الحجر الصحي واتباع بروتوكولات الحكومة».

وقال توخيل إن كانتي لم يكن في التدريبات اليوم (الثلاثاء) في الوقت الذي يستعد تشيلسي لمباراة المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس غدا.

وسيغيب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أيضًا عن مواجهة ساوثهامبتون في الدوري الممتاز يوم السبت وقد تكون مشاركته في مباراة فرنسا في دوري الأمم الأوروبي ضد بلجيكا في 7 أكتوبر محل شك.

وقال توخيل إن كريستيان بوليسيتش وماسون ماونت وريس جيمس لن يكونوا متواجدين أيضا في مواجهة يوفنتوس.

وخرج بوليسيتش وماونت من إصابات سابقة، بينما أصيب جيمس بالتواء في الكاحل وغادر بعد 29 دقيقة من المباراة التي خسرها 1-0 على أرضه أمام مانشستر سيتي يوم السبت.