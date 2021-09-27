يواجه جيفري جوردن، الابن الأكبر لمايكل جوردن أسطورة كرة السلة الأمريكية، اتهامات بالاعتداء المشدد على طاقم طبي في مستشفى بولاية أريزونا.

وكان نجل أسطورة شيكاغو بولز قد هرع إلى المستشفى بعد أن تعرض لإصابة في رأسه بأحد الملاهي. إذ قالت شرطة سكوتسديل إن نجل جوردن انزلق ثم ضرب مؤخرة رأسه على طاولة في مطعم وملهى كازا أميجوس المكسيكي.

واعتدى جيفري بعد دخوله المستشفى على عامل رعاية صحية بالضرب. وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم شرطة سكوتسديل الضابط آرون بولين. كما أكد بولين أن قضيته أحيلت إلى مكتب محامي مقاطعة ماريكوبا الذي سيقرر الخطوات التالية التي يجب اتباعها.

ونجح جوردن في تجنب أي سوء سلوك في المطعم لكنه فشل في القيام بذلك بعد إحضاره إلى مستشفى سكوتسديل بولاية أريزونا واتهم رسميا بتهمة الاعتداء الشديد على أخصائي رعاية صحية، وهي جناية من الدرجة الثالثة في ولاية أريزونا.

ووصفت الشرطة حادث سقوطه وإصابته في الرأس بأنه طبيعي بعد إجراء مقابلة مع أمن المطعم.

قبل هذا الحادث، كان جيفري جوردن دائما قادرا على تجنب اهتمام وسائل الإعلام على عكس والده.

واستفاد جيفري (32 عاما) وهو الأكبر من بين الأبناء الخمسة للأسطورة مايكل جوردن، من العمل مع والده ويقود حاليا قسم الابتكار الرقمي للعلامة التجارية للعائلة.