أعلن جنوى أحد أقدم أندية كرة القدم في إيطاليا، الخميس، انتقال ملكيته إلى صندوق الأسهم الأمريكي «777 بارتنرز» في صفقة قُدّرت بقرابة 150 مليون يورو (175 مليون دولار)، لتنتهي بذلك حقبة استمرت طيلة 18 عاماً مع رجل الأعمال الإيطالي أنريكو بريتسيوزي.وقال البيان إن «المجموعة المالكة الجديدة التي ستستحوذ على 99.9% من أسهم جنوى، ستضخ رأسمال جديداً في النادي وستتحمل بعض الالتزامات ذات الصلة، سيبقى المالك السابق إنريكو بريتسيوزي في مجلس الإدارة، بينما سيواصل الرئيس التنفيذي أليساندرو تزاربوني إدارة العمليات اليومية للنادي».واستحوذ بريتسيوزي (73 عاماً) على جنوى الذي أسسه الإنجليز في 1893 كنادٍ للكريكيت وألعاب القوى، في 2003 حين كان بطل إيطاليا تسع مرات في حالة إفلاس.ولم يكن لدى جماهير جنوى الكثير ليبتهجوا به منذ وصول بريتسيوزي، إذ عجز الفريق عن الفوز بأي لقب وحل بين الـ10 الأوائل في الدوري مرة واحدة فقط في المواسم الـ10 الماضية.وفي الموسم الذي أنهى فيه جنوى الدوري بين الـ10 الأوائل، جاء في المركز السادس عام 2015 لكنه حُرم من المشاركة في الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لأنه عجز عن الحصول على ترخيص يخوله المشاركة في مسابقات «ويفا» من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.واستفاد جاره سمبدوريا من هذا الأمر لينال مكانه في المسابقة القارية لأنه حل سابعاً حينها في ترتيب الدوري.وحتى أن جنوى أمضى موسماً في الدرجة الثالثة في بداية حقبة بريتسيوزي عندما تم إلغاء صعوده إلى دوري الدرجة الأولى في 2005 وتم إنزاله حتى من الدرجة الثانية بعدما وجدت السلطات دليلاً على التلاعب بالنتيجة في مباراته الأخيرة للموسم ضد فينيتسيا (فاز 3-2).ويأمل جنوى أن يكون المستقبل أفضل مع انتقال ملكيته إلى «777»، الشركة التي تملك جزءاً من أسهم نادي إشبيلية الإسباني وتتخذ من ميامي مقراً لها.وانضم جنوى بهذه الصفقة، إلى عدد من الأندية الإيطالية التي انتقلت ملكيتها أو جزء منها إلى مستثمرين أمريكيين أو من أمريكا الشمالية، مثل روما، ميلان، فيورنتينا، بارما (درجة ثانية حالياً) وسبيتسيا، أو بولونيا الذي يملكه رجل الأعمال الكندي جوي سابوتو.ويعتبر جنوى أقدم الأندية الإيطالية من بين الأندية الحالية، إذ أسس عام 1893 وتوج بلقبه الأول من أصل تسعة في تاريخه عام 1898، فيما يعود تتويجه الأخير بلقب الدوري إلى عام 1924.