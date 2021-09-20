ذكرت تقارير صحفية أن الجهات المنظمة في قطر رأت وجوب وضرورة التطعيم ضد فايروس كورونا لجميع المشاركين في مونديال 2022.وحسب ما نقله موقع The Athletic أن المفاوضات جارية بشأن هذه القضية بين الأطراف المعنية وبمشاركة الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والهيئات الطبية القطرية.وأشار الموقع إلى أن هذا القرار قد يكون له أثر على قرارات بعض كبار اللاعبين في المشاركة بالبطولة في الوقت الذي تريد جميع الأطراف مشاركة نجوم العالم وعدم رفض المشاركة.تجدر الإشارة إلى أنه تتم مناقشة بدائل مختلفة بما في ذلك إجراء اختبارات كل ثلاثة أيام.