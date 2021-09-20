أوقف شاب من مشجعي نادي ​مانشستر يونايتد​ النجم كريستيانو رونالدو عندما كان يحمل يافطة مكتوبا عليها: «رونالدو رجاء توقف هذا سيفرحني لنهاية الأسبوع»، مع وضع صورة للاعب البرتغالي وعبارة «سي» التي يستخدمها رونالدو خلال احتفاله بتسجيل الأهداف.وانتظر الشاب وصول النجم البرتغالي إلى تمارين الفريق في ملاعب كارينغتون لإيقافه، وهو ما حصل بعد أن توقف رونالدو الذي كان يتوجه إلى التمارين بسيارته الجديدة من نوع لامبورغيني لأخذ صورة مع الشاب قبل مواجهة مانشستر يونايتد مع ويست هام يونايتد في ​الدوري الإنجليزي.