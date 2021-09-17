جرت اليوم (الجمعة) في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية (كولالمبور)، عبر تقنية الاتصال بالفيديو، قرعة الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، لأندية الغرب والشرق.

ولم تسفر نتائج القرعة لأندية (الغرب) التي انتظرها الرياضيون السعوديون كثيرا وتابعوها لحظة بلحظة، عن مواجهة سعودية - سعودية في دور ربع النهائي، إذ وضعت القرعة النصر السعودي في مواجهة الوحدة الإماراتي، فيما سيكون فريق بريسبوليس الإيراني في مواجهة صعبة أمام بطل نسخة 2019 الهلال السعودي، ووفقا لنتائج القرعة، فسيكون فريقا الهلال والنصر على أهبة الاستعداد وسيبذل كل منهما قصارى جهده لتجاوز دور ربع النهائي، وهو ما يعني مواجهة محتملة بين الفريقين السعوديين في نصف نهائي البطولة في حال تغلب كل منهما على الفريقين الآخرين.

في حين جاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لأندية (الشرق) كالتالي: بوهانج ستيلرز الكوري في مواجهة أولسان الكوري، وفي المباراة الأخرى جيونبوك الكوري في مواجهة ناغويا الياباني.

وستقام مباراة النصر السعودي والوحدة الإماراتي عند السادسة مساءً على ملعب مرسول بارك في الرياض، فيما ستُلعب مباراة الهلال السعودي وبيرسبوليس الإيراني عند التاسعة مساءً على استاد الملك فهد الدولي، وذلك يوم السبت 16 أكتوبر، على أن يلتقي الفائزان في الدور نصف النهائي يوم 19 أكتوبر.



يذكر أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد أعلن في وقت سابق، استضافة السعودية لمواجهات ربع نهائي ونصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، والمباراة النهائية للبطولة في يوم 23 نوفمبر القادم.