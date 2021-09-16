وافق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على تأسيس «جمعية السيارات والدراجات النارية» في الرياض، وتسجيلها رسمياً جمعية أهلية.وتهدف الجمعية التي تبنّى فكرتها عدد من المختصين والمهتمين برياضة السيارات والدراجات النارية، إلى تطوير مفهوم هذه الرياضة لدى أفراد المجتمع، وتقدیم برامج وفعالیات ریاضیة في هذا المجال، والمشاركة في المهرجانات والمناسبات الرسمیة والاجتماعیة، وتعزيز ممارسة هواية السیارات والدراجات الناریة بالأماكن المخصصة لها للحفاظ على ھدوء المدینة.من جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة الجمعية، المهندس عمار بن عبدالرحيم قاضي، عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على اهتمامهما الكبير ودعمهما السخي لرياضة وشباب الوطن، مثمناً حرص ومتابعة وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل للارتقاء بالرياضة السعودية بمختلف ألعابها، ومشيداً بالجهود المتواصلة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، للنهوض بعالم السيارات والمحركات.وأضاف المهندس قاضي خلال الاجتماع الأول للجمعية الذي أقيم في الرياض بحضور أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء المؤسسين، أن الموافقة على تأسيس الجمعية يعد محفزاً ودافعاً لتقديم كل ما يُمكن لتطوير رياضة السيارات والدراجات النارية، من خلال تسخير خبرات الأعضاء واهتمامهم الكبير بهذا المجال، في تقديم برامج ومبادرات متنوعة تنعكس بالفائدة والنفع على جميع المهتمين ومحبي هذه الرياضة، وتحقيق نقلة نوعية كبرى بالتعاون مع شركائنا في الجهات ذات العلاقة، وتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت الجمعية.وتضم الجمعية في مجلس إدارتها كلاً من: المهندس عمار بن عبدالرحيم قاضي (رئيساً)، المهندس عبدالله بن ناصر الكثيري (نائباً)، وفيصل بن سلطان السديري (مشرفاً مالياً)، وموسى بن عبدالله الرويلي (عضواً)، وصالح بن عبدالله الراجحي (عضواً)، وإبراهيم بن ناصر المهنا (عضواً)، ومحمد بن عبدالإله سلامة (عضواً).كما ضمّت قائمة الأعضاء المؤسسين، إضافة لأعضاء مجلس الإدارة كلاً من: الدكتور محمد عبدالله باهبري، ومحمد بن دهش التويجري، والمهندس حمد بن إبراهيم اللحيدان، وخالد بن أحمد بصفر، وأحمد بن مازن مطبقاني، والدكتور بدر بن بهيشان المطيري، والدكتور فيصل بن محمد الشرعبي، وحاتم بن حامد الحربي، وبندر بن عبدالرحمن الجندول، وناصر بن محمود أندجاني، وسعيد بن خلوفة الغامدي، والمهندس عمار بن ياسر حابس، والمهندس علي بن أحمد الشهري.