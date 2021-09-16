حقق المنتخب السعودي الأول للكرة الطائرة فوزاً مستحقاً على نظيره هونغ كونغ بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة ضمن منافسات مجموعة تحديد المراكز من 9-16 وذلك في المباراة التي جمعتهما على الصالة الرياضية فونابشي في العاصمة طوكيو التي تحتضن نهائيات البطولة الآسيوية الـ 21 للكرة الطائرة.

وجاءت نتائج الأشواط الثلاثة على النحو التالي: (25 - 12)، (25 - 18)، و(25 - 19)، إذ لم يجد الأخضر أي صعوبة في فرض سيطرته على مجريات المباراة التي تسيدها بالكامل وسط تميزهم في الضربات الساحقة وحائط الصد الذي مكنهم من حصد النقاط والفوز بالمباراة.

يذكر أن الأخضر سيخوض غداً الجمعة مباراته أمام منتخب تايلند في تمام الساعة (9:00) صباحاً بتوقيت السعودية.

من جانبه، عبر لاعب المنتخب السعودي وسام الجهني عن سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الأخضر على منتخب هونغ كونغ، والذي يعتبر الفوز الثاني على التوالي، متمنيا ان يستمر الأخضر في تفوقه عندما يواجه المنتخب التايلندي الذي يعتبر من المنتخبات القوية، مشيرا إلى ثقته بقدرات زملائه اللاعبين في إثبات حضورهم وتقديم المستوى الذي يليق بالطائرة السعودية.

وبتألق دائم ومستوى رائع شارك الحكم الدولي هاني سنان في قيادة مباراة الكويت والهند، وتلقى إشادة من لجنة الحكام بالبطولة.