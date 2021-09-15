نشر حساب فريق كوستال يونيون التنزاني على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صورة لمدربه المصري، ميدو ميليس، وهو يركض خلف لاعبيه حاملا عصا، خلال حصة تدريبية.وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الصورة التي أثارت بشدة اهتمام المتابعين الرياضيين وغير الرياضيين. وركض «ميدو» خلف لاعبيه في حالة من الترفيه التي غلبت على أجواء تدريب الفريق، إذ عمد المدرب إلى المزاح مع لاعبيه.ونقلت صحيفة اليوم السابع عن المدرب المصري تعليقا حول الصورة المتداولة: "شعرت أثناء الحصة التدريبية بالكسل بين اللاعبين، فأمسكت عصا التدريب وبدأت بالجري خلفهم على سبيل المزاح لتنشطيهم وكسر حدة الملل."وكشف ميليس أنه لابد من وجود مثل هذه اللقطات من المزاح في التدريب بين المدرب واللاعبين، من أجل التخفيف من حدة المران، لأنه عادة يكون مجهدا وشاقا.