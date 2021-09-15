يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لتقديم أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز للاعبه المصري محمد صلاح، مقابل تجديد عقده الذي ينتهي صيف 2023، وفق مانشرته «صحيفة ذا صن البريطانية»، في إطار تحصين ليفربول أبرز نجومه من خلال تجديد عقد محمد صلاح، والمهاجم السنغالي ساديو ماني، وتأتي هذه الخطوة بعد تجديد عقد كل من حارس مرماه البرازيلي أليسون بيكر، ومدافعه الهولندي فيرغيل فان دايك، وأندي روبرتسون، وألكسندر أرنولد، وجورادن هيندرسون، وفابينيو، فهناك رغبة لتأمين باقي العناصر الأساسية في الفريق، بتجديد عقدي صلاح وماني.وأكدت الصحيفة، أن «الريدز» يستعد لتقديم عرض بنفس قيمة راتب فيرغيل فان دايك، الذي يتقاضى 220 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.وكشف التقرير الذي نشره موقع RT الإلكتروني في حال موافقة المهاجم السنغالي البالغ عمره 29 عاما على التجديد، فسيبقى في ملعب «أنفيلد» حتى صيف 2025 حيث سيبلغ من العمر حينها 34 عاما، أما اللاعب المصري محمد صلاح، فيستهدف ليفربول منحه أعلى راتب في الدوري الإنجليزي الممتاز، بقيمة 500 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، وهناك رغبة كبيرة من قبل «الريدز» في تجديد عقده، لاسيما في ظل تألقه مع الفريق، حيث حقق نهاية الأسبوع الماضي إنجازا تاريخيا بتسجيله الهدف رقم 100 في 162 مباراة.