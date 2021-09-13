لا يجتمع الفن والطرب الكروي الجميل إلا بحضرة الزعيم ممثل الوطن فريق الهلال، وشهد استاد زعبيل بنادي الوصل الإماراتي واحدة من السهرات الفنية الكروية المميزة التي قدمها نجوم الزعيم بقيادة سلمان الفرج وسالم الدوسري ورفاقهما، وجعلوا منافسيهم لاعبي فريق الاستقلال الإيراني مجرد متفرجين لتلك الفنون الجميلة التي قدمها لاعبو الهلال وانتصارهم بهدفين دون مقابل وتأهلهم لدور ربع نهائي لدوري أبطال آسيا.وشهد اللقاء بداية هادئة لممثل الوطن الهلال وتألق الحارس عبدالله المعيوف في التصدي للهجمات الخطيرة للفريق الإيراني لا سيما رأسية سياوش يزداني وتسديدة أرسلان مطهري، ومن ثم ظهر الهداف المميز بافيتيمبي قوميز ليضع بصمته التهديفية كالعادة، بعدها تمريرة مميزة من المميز ماتيوس بيريرا ليغمزها قوميز في المرمى الإيراني (د: 39)، وفي الشوط الثاني واصل الهلال فنونه الكروية وأحرز نجمه سالم الدوسري الهدف الثاني بعد انفرادة رائعة ليضع الكرة بين قدمي الحارس سيد حسيني التي اكتفى بمتابعتها وهي تتدحرج نحو شباكه كهدف هلالي ثان (د: 56)، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين دون مقابل، وبهذه النتيجة يكون الهلال أول الواصلين لدور الثمانية لدوري أبطال آسيا، فيما غادر الاستقلال الإيراني منافسات البطولة.