وصف الحساب الخاص بنادي ليفربول على «تويتر» لاعبه ونجمه محمد صلاح بـ«الملك المصري» بعدما أحرز هدفا في مباراة «الريدز» وليدز يونايتد التي انتهت بنتيجة (3-0).وقد أحرز «أبو مكة» الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 20 ليصبح النجم المصري أحدث المنضمين إلى قائمة عظماء بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما وصل إلى هدفه رقم 100 في مسيرته بالمسابقة.ونشر الحساب الرسمي لليفربول فيديو لهدف صلاح في شباك ليدز وكتب: «الملك المصري يواصل كتابة التاريخ وينضم لنادي الـ100.. محمد صلاح يصل للهدف رقم 100 في الدوري الإنجليزي الممتاز وما زال هناك المزيد من صلاح».وأضاف في تغريدة أخرى: «لحظة ملكية لن تنسى من محطم الأرقام الأقرب لقلوبنا.. الملك المصري محمد صلاح يسجل هدفه الـ100 بالدوري الإنجليزي الممتاز في 162 مباراة فقط».