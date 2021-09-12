أبدى رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا» خافيير تيباس ألمه من رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة، وأن ميسي لا يستحق الرحيل بهذا الشكل، ليس فقط عن برشلونة ولكن من رابطة الليغا أيضا، موضحاً خلال مقابلة له مع «صحيفة سبورت الكتالونية»، إنه كان يمكن تجنب رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن برشلونة. وقال: «لقد رحلت أسماء مثل رونالدو، غوارديولا، مورينيو.. كان من حسن حظنا أن نمتلك أفضل لاعبين في العالم في أفضل فريقين في الكوكب (برشلونة وريال مدريد)، ونحن في رابطة الليغا نجحنا في استغلال هذا الأمر لنكون في طليعة العالم».ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لمنع رحيل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دون مقابل، صب تيباس زيتا على النار بقوله ««نعم أعلم ذلك بكل وضوح، فرحيله لم يكن لأسباب اقتصادية بل كان يمكن تجنبه».ويصر تيباس على أن ميسي، 34 عاما، كان يمكنه الاستمرار في ملعب «كامب نو»، وهو واثق من أنه سيتم إثبات ذلك عندما يتم الكشف عن الأرقام المالية للنادي الكتالوني، وقال تيباس: «لقد ناقشت الأمر مع خوان لابورتا رئيس برشلونة شخصيا عبر الهاتف ومع مجلس إدارته، بحثنا عن حلول».وأضاف: «لم يكن بإمكاني تقدير ما إذا كان السبب اقتصاديا أو لسبب آخر»، وتابع في التقرير الذي نشره موقع RT الالكتروني: «أعتقد أنه في الموسم المقبل، مع الأرقام التي سيعلنها برشلونة، سنرى ما إذا كان من الممكن بقاء ميسي حقا أم لا، ورغم أنني أحترم قرار النادي، يجب أن نقول الأشياء كما هي»، واختتم تيباس تصريحاته قائلا: «لم يكن قرارا اقتصاديا، أنا متأكد من ذلك»، وكان ميسي الهداف التاريخي لنادي برشلونة ومسابقة «الليغا»، رحل هذا الصيف عن «البارسا» رغم اتفاقه في البداية على تجديد عقده، الذي كان قد انتهى في يونيو الماضي.ووفقا لما أعلنه النادي الكتالوني، فقد رحل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان، بسبب «عقبات اقتصادية وهيكلية» حالت دون بقاء النجم الأرجنتيني في أحضان الفريق.