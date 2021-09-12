تنطلق، اليوم الأحد، فعاليات سباق الجائزة الكبرى (فورمولا 1) في نسخته الإيطالية، التي تشهد بعض القيود الاستثنائية التي فرضتها الجائحة العالمية. ولن يتمكن جميع المشجعين من معايشة الأجواء الاحتفالية للحدث ودعم فرقهم حضورياً جرّاء الجائحة التي منح استمرارها قنوات البث المباشر عبر الإنترنت رواجاً واسعاً في أوساط مشجعي بطولة «الجائزة الكبرى»، التي تُعدّ أعلى فئة في بطولات سباقات السيارات الدولية على الإطلاق.

وفي المقابل لا يملّ مجرمو الإنترنت من السعي لانتهاز الإقبال المتزايد على متابعة مجريات الفعاليات الكبرى، مثل السباق الذي يترقّب العالم انطلاقه اليوم، مستغلّين حرص المشجعين على مشاهدة أحداثه، وذلك بتنشيط مختلف مخططات الاحتيال الرقمي، الرامية لسرقة بيانات اعتماد دخول المستخدمين إلى حساباتهم المصرفية.

وحلل خبراء كاسبرسكي العديد من مواقع الويب التي تعرض ما تدّعي أنه «اشتراك مجاني» في خدمة البث المباشر لفعاليات بطولة جائزة إيطاليا الكبرى، وذلك للتعرّف بوضوح على الطرق التي يلجأ إليها المحتالون لتسخير اهتمام المستخدمين بسباقات فورمولا 1 واستغلاله في درّ الأموال عليهم. وتبيّن، مثلما كان متوقعاً، أن بعض هذه المواقع هي مواقع تصيّد لسرقة بيانات اعتماد الدخول إلى الحسابات المصرفية.

أمثلة على صفحات تصيّد تعرض خدمة البث المباشر لسباق فورمولا 1 في إيطاليا

اكتشف خبراء كاسبرسكي العديد من المواقع المزيفة التي تقدّم خدمة البث المباشر لسباق الجائزة الكبرى، التي تطلب من المشجعين التسجيل وسداد دولار واحد فقط للتمكّن من مشاهدة مُجريات أحداث البطولة. وتبيّن للخبراء أن مواقع الويب هذه احتيالية ويستخدمها المحتالون أدواتٍ في مخططاتهم لسرقة تفاصيل البطاقات المصرفية من المستخدمين. وينتشر هذا النوع من التصيد على نطاق واسع ويعتبر من أكثر أنواع التصيّد شيوعاً بين المحتالين.

واكتشف خبراء كاسبرسكي أيضاً مواقع تصيّد تعرض بث بطولات أخرى من سباقات الجائزة الكبرى؛ ولا تقتصر على السباق المقام في إيطاليا وحده، ولكنها تشمل أيضاً السباقات المرتقبة في روسيا وهولندا ودول أخرى.

وقالت تاتيانا شيرباكوفا خبيرة الأمن لدى كاسبرسكي، إن مجرمي الإنترنت يستخدمون الأحداث الرياضية الكبيرة ضمن أكثر «الإغراءات» شيوعاً لسرقة أموال المستخدمين وبيانات اعتماد دخولهم إلى حساباتهم المصرفية، وأضافت: «لاحظنا توجهاً مشابهاً خلال الألعاب الأولمبية لم يعُد معه المشاهدون مهتمين بأصالة مواقع الويب التي يزورونها وسلامتها، لا سيما بوجود شغف كبير لمتابعة سباقات فورمولا 1، وهذا بالضبط ما ينتظره مجرمو الإنترنت، الذين طوروا مجموعة متنوعة من الأساليب لتشتيت انتباه المستخدمين وسرقة بيانات الاعتماد الخاصة بهم». وحثّت شيرباكوفا محبي سباقات السيارات ومتابعي بطولات الجائزة الكبرى على «التنبه إلى المواقع التي يزورونها على الويب».

وتوصي كاسبرسكي المستخدمين باتباع التدابير التالية لتجنب الوقوع ضحية لعملية احتيال:

التحقق من صحة مواقع الويب قبل إدخال البيانات الشخصية، وقصر مشاهدة بث الأحداث الرياضية على صفحات الويب الرسمية، مع التحقق جيداً من تنسيقات عناوين URL وتهجئة اسم الشركة.

التحقُّق من أي رابط قبل النقر عليه، وذلك عبر تمرير مؤشر الماوس فوقه لمعاينة عنوان URL الذي يظهر فوق الرابط المكتوب، والبحث عن أية اختلافات في التهجئة الإملائية.

استخدام حل أمني موثوق به، مثل Kaspersky Security Cloud، الذي يحدّد المرفقات الخبيثة ويحظر مواقع التصيّد.