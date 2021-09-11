سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدفين ليقود فريقه مانشستر يونايتد للفوز على نيوكاسل 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وشهدت أيضاً هذه الجولة فوز كريستال بالاس على توتنهام 0-3 ومانشستر سيتي على ليستر سيتي 1-0، وأرسنال على نوريتش سيتي 1-0، وولفرهامبتون على واتفورد 2-0، وبرايتون على برينتفورد 1-0، وتعادل ساوثهامبتون مع ويستهام سلبياَ.



وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله رونالدو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل خافيير مانكييو لنيوكاسل في الدقيقة 56، إلا أن رونالدو سجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، وأضاف برونو فرنانديز الهدف الثالث لمانشستر في الدقيقة 80 قبل أن يسجل جيسي لينجارد الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وبالهدفين اللذين سجلهما رونالدو في مباراة اليوم رفع رصيد أهدافه إلى 676 هدفاً مع الأندية المختلفة، كما رفع رصيد أهدافه مع مانشستر يونايتد فقط إلى 120 هدفاً، حيث سبق له اللعب لمانشستر يونايتد قبل أن ينتقل لريال مدريد في 2009.



وهذه هي المباراة الأولى لرونالدو مع مانشستر يونايتد بعد انتقاله إليه في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من فريق يوفنتوس الإيطالي.



ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد نيوكاسل عند نقطة واحدة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وعلى ملعب كينج باور، فاز مانشستر سيتي على مضيفه ليستر سيتي بهدف نظيف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 62.



ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند 6 نقاط في المركز التاسع.



وعلى استاد الإمارات، حقق فريق أرسنال أول انتصار له هذا الموسم بفوزه على نوريتش سيتي بهدف نظيف سجله بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 66.



وحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له هذا الموسم، فيما ظل نوريتش سيتي بلا رصيد في قاع الترتيب.



وعلى ملعب سيلهرست بارك، سقط فريق توتنهام في فخ الخسارة صفر-3 أمام كريستال بالاس.



وسجل أهداف كريستال بالاس ويلفريد زاها في الدقيقة 76 من ركلة جزاء واودسون ادوارد (هدفين) في الدقيقتين 84 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.



واضطر فريق توتنهام للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 58 بعد طرد جافيتي تانجانجا.



وتوقف رصيد توتنهام عند 9 نقاط في المركز الرابع، فيما رفع كريستال بالاس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الحادي عشر.