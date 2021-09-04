يخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للحجر الصحي لمدة 5 أيام تطبيقاً لبروتوكول فايروس كورونا، قبل أن يتجه إلى قصره الإنجليزي، تمهيدا لبدء مشواره مع مانشستر يونايتد، بعد إتمام صفقة انتقاله رسمياً من يوفنتوس الإيطالي، وفق التقرير الذي نشره موقع RT الإلكتروني، وذكرت صحيفة «ذا صن»، أن رنالدو وصل إلى مطار مانشستر عبر طائرة خاصة، واستأجر قصراً كبيراً مكوناً من 7 غرف في مدينة مانشستر، دون الكشف عن الثمن الحقيقي له.ويضم القصر، الذي سيستقر فيه رونالدو خلال فترة لعبه ليونايتد، مجمع لياقة بدنية، مع مسبح وجاكوزي، مما سيسمح للنجم البرتغالي بالعمل على لياقته البدنية تحضيراً لمباريات يونايتد القادمة، التي ستكون أولاها ضد نيوكاسل يونايتد، لحساب المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي.يذكر أن رونالدو دافع عن ألوان مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009، قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وكانت أغلى صفقة انتقال لاعب في ذلك الوقت في تاريخ كرة القدم، وسجل خلال تجربته الأولى مع يونايتد 118 هدفاً في 292 مباراة.