أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، آلية حضور الجماهير في مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام المنتخب العماني الأول لكرة القدم، في الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وقرر مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، بعد موافقة الجهات المعنية، حضور الجماهير بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية لمدرجات الملعب الرئيسي لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر، وذلك بناء على قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فايروس كورونا «كوفيد-19»، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان.

وأكد أن آلية الدخول ستخضع لفحص الرمز الشريطي على التذكرة وإبرازها مطبوعة مع إحضار البطاقة الشخصية وشهادة التحصين التي تثبت تلقي جرعتي اللقاح المضاد لفايروس كورونا.