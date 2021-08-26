أسفرت قرعة دوري أبطال أوروبا 2021-2022 عن مواجهات نارية منتظرة في دور المجموعات، إذ تواجد حامل اللقب (تشلسي الإنجليزي) في مجموعة ضمت جواره يوفنتوس الإيطالي، فيما سيتواجد برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني في مجموعة واحدة وانترميلان الإيطالي مع ريال مدريد في ذات المجموعة.

وجاءت كامل تفاصيل المجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، لايبزيج الألماني، وكلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثانية: أتلتيكو مدريد الإسباني، ليفربول الإنجليزي، بورتو البرتغالي، ميلان الإيطالي.

المجموعة الثالثة: سبورتنج لشبونة البرتغالي، بوروسيا دورتموند الألماني، أياكس أمستردام الهولندي، بشتكاش التركي.

المجموعة الرابعة: إنتر ميلان الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، شاختار دونيتسك الأوكراني، وشيريف تيراسبول المولدوفي.

المجموعة الخامسة: بايرن ميونخ الألماني، برشلونة الإسباني، بنفيكا البرتغالي، دينامو كييف الأوكراني.

المجموعة السادسة: فياريال الإسباني، مانشستر يونايتد الإنجليزي، أتالانتا الإيطالي، يونج بويز السويسري.

المجموعة السابعة: ليل الفرنسي، إشبيلية الإسباني، ريد بول سالزبورج النمساوي، وفولفسبورج الألماني.

المجموعة الثامنة: تشيلسي الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، زينيت سان بطرسبرغ الروسي، ومالمو السويدي.