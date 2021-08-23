تكهن رئيس نادي برشلونة، جوان لابورتا، في مقابلة مع برنامج (Revoluci4.0) على قناة (TV3) التلفزيونية الكتالونية بأنه «لن يستغرق الأمر وقتا طويلاً لرؤية رئيسة لنادي برشلونة».وقال رئيس النادي الكتالوني في المقابلة، التي تم تسجيلها في يونيو الماضي ولم تذع حتى يوم الأحد، إنه «في أقل من 10 سنوات سنحقق ذلك، أنا متأكد، وماريا إيلينا فورت (المرأة الوحيدة في مجلس الإدارة الحالي) مستعدة لذلك لأنها تتمتع بالقدرات اللازمة».وعن النجاحات التي حققها فريق كرة القدم الأول للسيدات لنادي برشلونة، الذي حقق العام الماضي الثلاثية بفوزه ببطولتي الكأس والدوري، وكذلك دوري أبطال أوروبا للسيدات، قال «حان الوقت لأن تحظى المرأة بالشهرة التي تستحقها، لقد فزن بكل شيء».وأضاف «في الوقت الذي نستطيع تعديل الوضع الاقتصادي الذي نمر به، سيرى مشجعو برشلونة كيف سيكتسب الجانب الاجتماعي أهمية على قميص الفريق الالتزام تجاه المجتمع أحد ركائز برشلونة، ومشاريع بلا روح لا تصنع التاريخ».وأكد أنه يحاول ألا يفكر في احتمالية فشله إزاء أوضاع النادي الاقتصادية السيئة لأنه «متفائل» مشدداً على أنه «يجب العمل على إعادة السعادة إلى برشلونة».يشار إلى أن برشلونة تعادل مساء السبت الماضي مع بلباو ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة بواقع نقطة لكل منهما، ليرتفع بذلك رصيد بلباو إلى نقطتين في المركز الـ11، ورصيد البلاوغرانا إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مدريد الذي يحتل المركز الثاني، بينما يتصدر أتلتيكو مدريد الترتيب بـ6 نقاط.