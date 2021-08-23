أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم (الاثنين)، أن 16 حالة إصابة بفايروس كورونا ظهرت في آخر جولة من الفحوصات بين 3060 لاعبا وعضوا بالأطقم المعاونة خضعوا للفحص.

وأظهرت الجولة الثالثة من الفحوصات التي أجريت بين 16 و22 أغسطس الحالي، زيادة في الإصابات بعدما سجل الدوري الممتاز 20 حالة في أول أسبوعين من الاختبارات، بحسب «RT».

وأضاف «الدوري»: «وفقا لقواعد الفحوصات في الرعاية الصحية، سيستخدم الدوري الممتاز اختبارات معينة للموسم الحالي، وأي شخص تثبت إصابته سيخضع لاختبار آخر من نوع مختلف للتأكد من النتيجة».

وأصيب كريستيان بوليسيك لاعب تشيلسي بـ«كوفيد-19» الأسبوع الماضي، وكذلك بن وايت لاعب أرسنال الجديد، وكلاهما غاب عن «الديربي» اللندني بين الفريقين، الذي حسمه تشيلسي لصالحه (2-0) أمس (الأحد).

وكان ثنائي هجوم أرسنال الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ والفرنسي ألكسندر لاكازيت بين أربعة لاعبين بالفريق أصيبوا بالفايروس منذ أسبوع، لكن أوباميانغ عاد لفريقه لخوض مباراة أمس.