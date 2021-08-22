أكدت الأمينة العامة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السنغالية فاطمة سامورا (الأحد) أن الاتحاد الدولي للعبة والنقابة الدولية للاعبين المحترفين (فيفبرو) سيتعاونان للمساعدة في عملية إجلاء لاعبي كرة القدم الأفغان الراغبين في مغادرة بلادهم.وأوضحت الأمينة العامة في تصريح لوكالة فرانس برس: «نحن نعمل مع فيفبرو»، مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة تقييم «عدد اللاعبين واللاعبات المعنيين» بعملية الإجلاء.وأضافت سامورا: «لقد فعلنا ذلك في الماضي، ويجب أن نكون قادرين على تكرار الأمر ذاته»، في إشارة إلى إجلاء لاعبي كرة القدم من أفغانستان في مرحلة سابقة.من ناحيتها، أوضحت النقابة الدولية للاعبين المحترفين (فيفبرو) في تغريدة (الجمعة) أنها: «على اتصال بالحكومات لوضع خطة إجلاء للرياضيين المعرضين للخطر»، تهدف إلى «إيجاد أماكن آمنة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص».وكانت النقابة تلقت بحزن شديد (الخميس) خبر وفاة اللاعب الدولي الأفغاني في فريق الشباب زكي أنواري في مطار كابول بعدما كان ضحية سقوط قاتل أثناء محاولته التشبث بطائرة أمريكية للفرار من بلاده.وفي مقطع فيديو مروّع من المطار (الاثنين) الماضي، شوهد مئات الأشخاص وهم يركضون على المدرج بجانب طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية قبيل انطلاقها في الجو وتمسك العديد من الرجال بجانبها بيأس.وأظهرت مقاطع أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي سقوط شخصين حتى وفاتهما من طائرة س- 17 بعد إقلاعها.وأكد الجيش الأمريكي أنه تم العثور في وقت لاحق على رفات بشرية في فجوة في إحدى عجلات الطائرة، مضيفاً أنه يحقق في هذه الحادثة.