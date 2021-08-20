أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استضافة السعودية لمواجهات ربع نهائي ونصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، ونهائي البطولة.

ويأتي ذلك وفقا لقرار لجنة المسابقات الذي صدر في 18 أغسطس الجاري بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع، وبانتظار تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد على هذا القرار.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر بتاريخ 5 يوليو إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال آسيا 2021، وسيقام الدوران ربع النهائي وقبل النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، على أن تجري المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر سابقاً اختيار الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم من أجل استضافة مباريات ربع نهائي وقبل نهائي منطقة الشرق، وذلك في جيونجو خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر.

يذكر أن الدور ربع النهائي سيتم من مباراة واحدة في 16 أكتوبر 2021، والدور نصف النهائي من مباراة واحدة في 19 أكتوبر 2021، فيما ستحتضن الرياض المباراة النهائية بتاريخ 23 نوفمبر 2021.