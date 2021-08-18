كشفت «صحيفة موندو ديبورتيفو»، موقف رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، من التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هذا الصيف حيث قالت إن العلاقة تحسنت بين النجم البرتغالي وبيريز مقارنة بما كانت عليه عقب انتقال «صاروخ ماديرا» إلى يوفنتوس في صيف 2018.ويخوض البرتغالي عامه الأخير في عقده مع يوفنتوس الذي انضم إليه في صيف 2018 من ريال مدريد، لكن يبدو أنه لا يريد الانتظار حتى صيف 2022 للرحيل عن عملاق تورينو بل يبحث ابن الـ36 عاماً عن مغامرة جديدة بحسب التقارير الإعلامية.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه رغم طلب أنشيلوتي، لكن بيريز يعتبر رونالدو من الماضي، ويرفض عودته سواء نجح أو فشل «الميرينغي» في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي هذا الصيف. وشددت على أن رونالدو لن يكون خياراً مطروحاً في أي وقت على طاولة ريال مدريد.