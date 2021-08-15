أكد دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أن ناديه لم يتحدث مع ليونيل ميسي للحصول على خدماته بعد رحيله عن برشلونة، واستشهد بمثال على قوة الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يخلو من المهاجم الأرجنتيني وكذلك البرتغالي كريستيانو رونالدو ويعتبر«أحد أهم الدوريات في العالم». وأوضح سيميوني، خلال مؤتمر صحفي عقب تدريب الأتلتي في مدينة ماخداوندا الرياضية: «من الواضح أن وضع برشلونة أدى لرحيل ميسي، وهو حدث مهم بالنسبة للدوري؛ نظراً لقيمة ميسي الهائلة في الليغا وبرشلونة. بالتأكيد لم نكن نتحدث معه بحيث يكون لدينا أي فرصة للحصول على خدماته».وفي تحليله لحاضر الليغا من دون ميسي، أشار سيميوني إلى إنجلترا قائلاً: «أفهم أن الدوري الإنجليزي لا يحظى بوجود ميسي ولا رونالدو وهو إحدى أهم البطولات في العالم.. سيظل في المنافسة وستستمر الفرق في التطور، من دون ميسي ورونالدو، يمكن تقديم دوري تنافسي مثلما يحدث في إنجلترا من دون أي من الاثنين».