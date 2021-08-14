أحرز برونو فرنانديز 3 أهداف (هاتريك) في ملعب فريقه أولد ترافورد وأمام جماهيره ليقود مانشستر يونايتد لسحق ضيفه ليدز يونايتد 5-1 في الأسبوع الأول من دوري إنجلترا الممتاز لكرة القدم اليوم (السبت).

وأسهم بول بوغبا أيضاً في الفوز الكبير ليونايتد بتهيئة 4 فرص للتهديف ليتفوق على ما قام به في الموسم الماضي للبطولة بكامله عندما هيأ 3 فرص فقط.

وهذه هي المرة الأولى التي يلعب فيها يونايتد على أرضه أمام حضور جماهيري كامل منذ 17 شهراً.

وبدأ فرنانديز التهديف يعد مرور 30 دقيقة قبل أن يعادل لوك إيلينج النتيجة للضيوف بعد مرور 3 دقائق من زمن الشوط الثاني.

لكن صحوة ليدز يونايتد لم تدم طويلاً ووضع ميسون جرينوود أصحاب الأرض في المقدمة مجدداً قبل أن يضيف فرنانديز هدفه الثاني والثالث لفريقه الذي يقوده المدرب النرويجي أولي غونار سولشار.

وأكمل فرنانديز ثلاثيته الأولى مع يونايتد بأداء رائع بعد مرور 60 دقيقة من عمر اللقاء ثم أضاف زميله البرازيلي فريد هدفاً ليضمن صاحب الضيافة فوزاً كبيراً في بداية رحلته في الموسم الجديد.