أعلن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم تعاقده رسمياً مع الفرنسي رافاييل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني.وبعد الإعلان عن الصفقة مع فاران يوم 27 يوليو الماضي، تأجل توقيع اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً بسبب حاجته للحصول على تأشيرة، ودخول الحجر الصحي وإجراء فحوص طبية.وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.إيه.ميديا» أنه بسبب هذه التأجيلات غاب فاران عن مباراة الفريق أمام ليدز اليوم، ولكن يونايتد أعلن قبل انطلاقها أن اللاعب وقع على عقد مدته أربعة أعوام.وقال فاران: «إن مانشستر يونايتد أحد أشهر الأندية في عالم كرة القدم، ولا يمكنني رفض فرصة المجيء إلى هنا واللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز».وأضاف: «هناك مزيد من الأشياء التي أريد تحقيقها في مسيرتي وأدرك أنني أنضم لفريق يمتلئ بالعديد من اللاعبين العظماء والذين لديهم نفس العزيمة للفوز بالمباريات والكؤوس».وأضاف: «أريد أن أحدث تأثيراً هنا وسأقدم كل شيء لأصبح جزءاً من تاريخ هذا النادي».وقال المدير الفني للفريق، أولي جونار سولشاير: «أنا سعيد للغاية لأننا تمكنا من التعاقد مع أحد أفضل المدافعين في العالم خلال آخر عشر سنوات».وأضاف: «تابعنا رافاييل لفترة زمنية طويلة ونعلم كم هو لاعب محترف متفانٍ في عمله».