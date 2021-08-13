تشارك 7 دول من مختلف قارات العالم في مهرجان ولي العهد للهجن، في نسخته الثالثة على ميدان الطائف التاريخي، التي انطلقت سباقاتها الأحد الماضي بمعدل 532 شوطاً، وبجوائز مالية تبلغ 53 مليون ريال.وكشف المتحدث باسم المهرجان أحمد البدر أن المشاركات الدولية وصلت إلى 7 دول عربية وعالمية، من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى الأردن وقطر وعمان والبحرين والإمارات، إلى جانب السعودية. وتشارك جميع هذه الدول حالياً بالأشواط التمهيدية لجميع الفئات.وفي سياق متصل، وفّر الاتحاد السعودي للهجن بالتعاون مع وزارة الصحة مركزاً للقاحات كورونا (كوفيد 19) في ميدان المنافسات، حرصاً على حصول جميع المشاركين على اللقاحات واستكمال جرعات التحصين، ويفتح المركز أبوابه للمستفيدين في الفترة المسائية من الساعة 6:00 مساء، وحتى الساعة 9:00 مساء.