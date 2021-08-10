وصل ليونيل ميسي نجم كرة القدم الأرجنتيني إلى مطار لوبورجيه في باريس لإنهاء انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق برشلونة الإسباني.وهبطت طائرة ميسي الخاصة في مطار لو بورجيه في ضواحي العاصمة الفرنسية، واحتشدت جماهير باريس سان جيرمان في المطار وهتفت «ميسي ميسي» للترحيب باللاعب الأرجنتيني.وحرص ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني السابق على توجيه التحية للجماهير الفرنسية فور وصوله للعاصمة باريس عصر اليوم الثلاثاء.وخرج ميسي من إحدى شرفات المطار لتوجيه التحية للجماهير الفرنسية التي احتشدت من أجل استقباله، بعد التأكد من اقتراب انضمامه لباريس سان جيرمان.وارتدى ميسي قميصًا حمل جملة (ici c’est Paris) التي تعني (هنا باريس)، ويستخدمها النادي الفرنسي كأحد شعاراته الرسمية.وبدت علامات السعادة على ميسي خلال تحيته للجماهير الفرنسية، عكس ما ظهر به قبل أيام خلال المؤتمر الصحفي الوداعي لبرشلونة، الذي بكى خلاله أكثر من مرة.يُذكر أن برشلونة كان قد أعلن الأسبوع الماضي عدم بقاء ميسي مع النادي ورحيله بشكل رسمي بعد مسيرة امتدت 21 عاما، في ظل فشل تجديد عقده لوجود عقبات تنظيمية وهيكيلية.