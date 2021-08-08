كتب المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني أول تعليق له على رحيل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن الفريق البرشلوني.ونشر كومان رسالة وداع إلى ميسي ووصف رحيله بأنه أمر لا يصدقه حتى الآن.وقال كومان في رسالته إنه لا يزال يستصعب فهم أن ميسي لن يلعب مرة أخرى في صفوف برشلونة ووجه له الشكر على كل ما فعله للنادي طوال السنوات الماضية.وتابع قائلا: «استمتعت حقا بالموسم بأكمله الذي عملنا فيه معاً. أنا معجب بأخلاقيات عملك ورغبتك في الفوز إنها تجعلك أفضل لاعب في العالم أتمنى لك ولعائلتك الأفضل دائما».