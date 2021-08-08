عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مؤتمرا صحفيا اليوم (الأحد) ودع فيه جماهير برشلونة بعد إعلان رحيله عن الفريق البرشلوني.وظهر ميسي حزينا ومتأثرا ولم يتمالك نفسه وأجهش بالبكاء.وتحدث ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني عن رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني بنهاية عقده وذلك في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مغادرته النادي وانتقاله إلى صفوف ناديه الجديد.وقال ميسي في المؤتمر الصحفي المنعقد بقاعة مؤتمرات نادي برشلونة: «بعد 21 عاما لا يمكنني أن أكون أكثر فخرا بما عشته في هذه المدينة، التي سنعود إليها؛ لأنها موطننا من جديد، عشت لحظات جميلة داخل النادي».وتابع: «قد وعدت أطفالي بهذه الطريقة وأخبرتهم بأننا سنعود مجددًا، لقد نشأت مع قيم النادي، لقد حاولت دائمًا إدارة نفسي بتواضع، أشكر كل زملائي والنادي وكل من ساندني.. برشلونة بيتي».وأضاف: «كنت أرغب بالطبع في الاستمرار مع الفريق سنوات أطول، والجميع يعلم ذلك، وكنت أتمنى توديع الجماهير في كامب نو بشكل أكبر وإلقاء كلمتي لهم جميعًا، لكن الجائحة منعتنا من ذلك».