أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أنه لم يحسم مستقبله الكروي حتى الآن، كاشفا أنه ومنذ أن أكدت رابطة الدوري الإسباني عدم سماحها بتجديد عقده مع نادي برشلونة، واتخاذ قراره برحيله عن النادي، تلقى مكالمات من عدة أندية مهتمة باللعب معها، ومن ضمنها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلا أنه لم يتفق مع أي ناد بعد.

وقال ميسي وهو يغالب دموعه في المؤتمر الصحفي الوداعي لنادي برشلونة: «أتمنى أن أعود يوماً ما وأن أكون جزءاً من هذا النادي، يمكنني مساعدة برشلونة ليصبح الأفضل مرة أخرى، أنا حقاً لا أستطيع الكلام. فكرت كثيراً، لا أعرف ماذا أقول. لم أفهم شيئاً. قضيت حياتي كلها هنا. إنه أمر صعب للغاية».

وأضاف: «لقد مررت بالكثير في برشلونة. لدي العديد من الذكريات الجيدة. هناك أيضاً ذكريات سيئة. كلها جعلتني الشخص الذي أنا عليه اليوم، ولدي ذكريات جميلة كثيرة، من أبرزها لحظة وصولي إلى نادي برشلونة، وكذلك أول هدف سجلته مع الفريق».

وأفاد ميسي بأنه أراد الرحيل عن برشلونة في الصيف الماضي، «لكن هذا العام كان كل شيء مختلفاً، اعتقدت أنا وعائلتي أننا سنبقى وكنت عازما على تجديد العقد، أردنا ذلك أكثر من أي شيء آخر»، متابعا: «لم أتخيل مطلقا أن أغادر برشلونة.. أشعر بصدمة ولا أستطيع استيعاب خروجي من النادي».

وأكد النجم الأرجنتيني أن «برشلونة هو أفضل فريق في العالم، وكنت أود أن أودع الجماهير في ظروف أفضل، تخيلت في لحظة مغادرتي أن يكون ملعب كامب نو ممتلئا بالجماهير، وأقول لهم وداعا في ظروف أفضل، لقد افتقدت المشجعين كثيرا خلال العام الماضي، وأفكر بأولئك الذين غنوا باسمي، ولكن كل ذلك لم يحدث، أنا ممتن لكل من يحبني ويدعمني»، وقال «سيأتي لاعبون آخرون وسيعتاد الجماهير عليهم».