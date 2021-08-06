أعلن نادي الهلال توقيعه الرسمي مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا بعقد يمتد إلى 5 سنوات، وذلك عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، قادماً من نادي ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي في صفقة تعتبر الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.هذا ونشر حساب الهلال الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ‏«برومو عالمي» بعد التوقيع مع اللاعب بشكل احترافي بعيداً كل البعد عن الاستنقاص أو المهاترات غير الرياضيةحيث وصل هذا الفيديو بعد نشره إلى أكثر من 7 ملايين مشاهدة خلال ساعتين.وكانت الإدارة الهلالية قد توصلت في وقت سابق إلى اتفاق مع نادي باوك اليوناني لشراء المدة المتبقية من عقد اللاعب الهلالي الإيطالي «جيوفينكو» ما سهل إنهاء التعاقد مع اللاعب «بيريرا».يذكر أن اللاعب البالغ من العمر 25 سنة لعب مع أندية عديدة منها سبورتينغ البرتغالي وتشافيزالبرتغالي وفريق نورنبيرغ الألماني خاض خلالها 196 مباراة، وسجل 54هدفاً، وصنع 50 هدفاً، وساهم في 104 أهداف.