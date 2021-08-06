أعلن رئيس الاتحاد الدولي للسباحة حسين المسلم زيادة جوائز بطولة العالم للسباحة الخامسة عشرة التي ستقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر 2021، بنسبة 50% لتصبح 2.8 مليون دولار، وسيحصل السباح الذي يسجل رقما قياسيا عالميا على مبلغ 50 ألفا.وقال رئيس الاتحاد الدولي للسباحة: «قبل شهرين بالضبط عندما توليت منصبي وعدت بأن أعطي الأولوية للرياضيين وأن أزيد قيمة الجوائز المالية، واليوم أفي بهذا الالتزام وأعلن زيادة الجوائز»، وأضاف: «السباحون هم القلب النابض للألعاب المائية، إنهم جميعًا يستحقون أفضل المسابقات والجوائز المالية لتعكس مكانتهم كأعظم الرياضيين في العالم».ومن المقرر أن تكون بطولة FINA العالمية للسباحة على حوض الـ(25 مترًا) واحدة من أكثر الأحداث الرياضية إثارة في أجندة عام 2021، حيث سيشارك أفضل سباحي العالم في المسار القصير، في مسبح الاتحاد، الذي يقع في جزيرة ياس.