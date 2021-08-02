قررت لاعبة المصارعة المصرية سمر حمزة اعتزال الرياضة بعد انتهاء مشاركتها في منافسات المصارعة الحرة في أولمبياد طوكيو 2020.وكتبت سمر حمزة عبر صفحتها الشخصية على موقع فيسبوك: «أنا سمر حمزة، بدأت ممارسة المصارعة عام 2013 بعمر 18 سنة. شاركت في بطولة أفريقيا لأول مرة عام 2014 وفزت بالبطولة وحافظت على لقبي وهو شيء لا يحدث في المصارعة النسائية وبالذات في وزن 76 كجم».وزادت «شاركت في العديد من البطولات الدولية بعد ذلك، لم أخرج إلا لأربعة معسكرات فقط طوال هذه الفترة ومدتها 10 أيام فقط. من يتواجد معنا في الأولمبياد يخوض معسكرات وتدريبات أكثر من ذلك».وأضافت: «فخورة بالمصارعة النسائية وبما وصلنا له ووضعنا مصر على خريطة العالم، لم أقصر وبذلت كل ما أملك من تدريبات وجهد لأصل لهنا».وشددت «شجعوا المصارعة النسائية حتى نربي جيلا جديدا من الفتيات بفكر جديد وإمكانيات أفضل وثقافة مختلفة».وختمت «وظيفة اللاعب التدريب وليس القيام بدور الأشخاص المسؤولين عن مسيرته الرياضية، شكرا لكل من كان بجانبي، مدربي وزملائي. أعلن اكتفائي بذلك وشكرا لهذه التجربة التي علمتني الكثير».سمر حمزة شاركت في منافسات المصارعة لوزن 76 كيلوغراما سيدات من دور الـ16 أمام صاحبة ذهبية لندن وفضية ريو دي جانيرو الروسية ناتاليا فوروبييفا.