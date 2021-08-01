توّج الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة الباخ بالميدالية الذهبية في منافسات رفع الأثقال للرجال وزن 96 كيلوجراماً ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020.وجاء فوز الباخ بذهبية طوكيو بعد أن نال فضية بطولة العالم في 2019، وسجل الباخ رقماً قياسيا أولمبياً، 225 كيلوغراماً، في منافسات النتر، وحاول أن يسجل رقماً قياسياً عالمياً خلال محاولته الأخيرة برفع 232 كيلوغراماً، لكنه أخفق.وسجل الباخ 177 كيلوغراماً في منافسات الخطف و225 كيلوغراماً في منافسات النتر، بوزن إجمالي 402 كيلوغراماً وهو رقم قياسي أولمبي أيضاً.وحصد الفنزويلي كيدومار جيوفاني فالينيا سانشيز الميدالية الفضية، مسجلا 177 كيلوغراماً في الخطف و210 كيلوغرامات في النتر بوزن إجمالي 387 كيلوغراماً. وأحرز الجورجي انتون بليسنوي الميدالية البرونزية مسجلاً 177 كيلوغراماً في الخطف و210 كيلوغرامات في النتر بوزن إجمالي 387 كيلوغراماً.فارس من مواليد 1998، وهو نجل الرباع المصري إبراهيم حسونة الذي يعمل مدرباً لمنتخب قطر لرفع الأثقال.