اشترط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، إظهار سلبية اختبار فايروس كورونا «PCR» لأي مشجع ينوي حضور مباراة كأس السوبر الأوروبي، التي ستجمع تشيلسي بطل دوري أبطال أوروبا مع فياريال بطل الدوري الأوروبي في 11 أغسطس المقبل في بلفاست بإيرلندا الشمالية، إذ سمح «اليويفا» بحضور 13 ألف مشجع في المباراة. وذكر بيان «اليويفا» الذي نشر عبر موقعه الرسمي في «تويتر»، أن التقدم بطلبات للحصول على تذاكر المباراة بدأ بالفعل، وأضاف أن حاملي التذاكر، يتطلب منهم تقديم ما يفيد بنتيجة سلبية لاختبار فايروس كورونا لدخول الملعب، بينما سيخضع المشجعون من خارج البلد المضيف للقواعد التي تتبعها الدولة، فيما يتعلق بكورونا.وأضاف البيان: «أنه في حالة تجاوز الطلب على التذاكر المتاحة للبيع، من الممكن تعديل العدد وفقاً لقرارات السلطات المحلية».وكان فياريال قد فاز بلقب الدوري الأوروبي، بعد تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، ليتأهل لخوض مباراة السوبر أمام تشيلسي الذي توج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا بفوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.ويتنافس على رفع كأس السوبر الأوروبي سنوياً الفائز في دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي، ويعتبر فريق بايرن ميونخ الألماني آخر فريق توج باللقب 2020 على حساب إشبيلية الإسباني.