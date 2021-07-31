استبعدت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021، العداءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري من منافسات الأولمبياد بعد إخفاقها في اختبار المنشطات بعدما أظهرت اختباراً إيجابياً لهرمون النمو البشري. وتعد أوكاغباري أولى الحالات التي يتم استبعادها في هذه البطولة بعد استبعاد 10 من زملائها الرياضيين النيجيريين من المشاركة في البطولة قبيل انطلاق المنافسات لنفس الأسباب. وقالت وحدة نزاهة ألعاب القوى في بيان أصدرته عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن أوكاغباري، التي فازت بمجموعتها في التصفيات لسباق 100م سيدات، أظهرت اختباراً إيجابياً لهرمون النمو البشري، وقالت الوحدة إن الاختبار أجري في 19 يوليو، وتم إخطار العداءة بنتائجه في وقت مبكر.