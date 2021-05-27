فاز فريق فياريال الإسباني ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، عقب تغلبه 11-10 بركلات الترجيح على مانشستر يونايتد الإنجليزي الأربعاء في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي أقيمت بمدينة غدانسك البولندية.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، حيث بادر جيرارد مورينو بالتسجيل لمصلحة فياريال في الدقيقة 29، غير أن المهاجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني أدرك التعادل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 55، ليلجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

لم يفلح كلا الفريقين في حسم الأمور خلال الوقت الإضافي ليضطرا للعب ركلات الترجيح للمرة السابعة في المباريات النهائية للبطولة، التي ابتسمت في النهاية للفريق الإسباني.