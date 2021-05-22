كسر أتلتيكو مدريد هيمنة ريال مدريد وبرشلونة بتتويجه اليوم رسميا بلقب الدوري الإسباني لأول مرة بعد غياب سبع سنوات، بفوزه الثمين على بلد الوليد 2/1 في الجولة الـ38 الأخيرة من المسابقة، التي شهدت أيضاً فوز جاره ومنافسه الوحيد على اللقب ريال مدريد على فياريال 2/1.وحقق أتلتيكو لقب الدوري للمرة 11 بتاريخه؛ وهو ثاني ألقاب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني بعد لقب 2014.وحسم أتلتيكو اللقب بجدارة من خلال الفوز الثمين اليوم، رغم التذبذب في النتائج الذي ضرب الفريق في الآونة الأخيرة من الموسم والذي كاد يمتد إلى مباراة اليوم، حيث أنهى الفريق الشوط الأول متأخراً بهدف نظيف قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بهدفين في الشوط الثاني.ورفع أتلتيكو رصيده إلى 86 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين أمام الريال الذي كان بحاجة للفوز على فياريال وعدم فوز أتلتيكو على بلد الوليد لينتزع اللقب.وتوج أتلتيكو بلقبه الحادي عشر في المسابقة، ليعزز مكانه في المركز الثالث بقائمة أكثر الفرق تتويجا بلقب الدوري الإسباني، التي يتصدرها الريال برصيد 34 لقبا مقابل 26 لقباً لبرشلونة في المركز الثاني.وأنهى بلد الوليد الشوط الأول لصالحه بجدارة بهدف سجله أوسكار بلانو في الدقيقة 18، ورد أتلتيكو في الشوط الثاني بهدفين سجلهما آنخل كوريا ولويس سواريز في الدقيقتين 57 و67.وجاء لقب الدوري مستحقا للروخي بلانكوس حيث تصدر ترتيب الدوري أشهرا طويلة.وأحرز سواريز 21 هدفاً ليحسم 21 نقطة في مشوار أتلتيكو مدريد لنيل اللقب الغالي، ليثأر لنفسه بعد أن غادر من برشلونة الصيف الماضي مقابل 7 ملايين يورو، تحت مزاعم كبر السن وانخفاض أدائه، لكنه عاد بقوة هذا الموسم وبرهن نجوميته من خلال موسمه التاريخي مع أتلتيكو مدريد.وحقق ريال مدريد الانتصار بنتيجة (2/1) خلال مواجهة فياريال ضمن منافسات الجولة 38 والأخيرة من الليغا، في معقله (ألفريدو دي ستيفانو).افتتح التسجيل لفياريال يريمي بينو في الدقيقة 20، بينما أحرز بنزيما هدف التعادل لريال مدريد في الدقيقة 87، وضاعف النتيجة مودريتش في الدقيقة (90+2).وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر والبطل أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد فياريال عند 58 نقطة في المركز السابع.