أقرّ الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد برشلونة، بأنه نادم على عدم طلبش قمصان من لاعبين واجههم في بداياته، معدداً من بينهم البرازيليين رونالدو وروبرتو كارلوس.وفي مقابلة أجراها مع صحيفة (أوليه) الأرجنتينية بعدما بدأ عطلته بإذن من مدرب البرسا رونالد كومان، قال ميسي: «أشعر بالندم لأنني في الماضي لم أطلب قمصاناً من لاعبين واجهتهم حين كنت صبياً. مثل قميص رونالدو وروبرتو كارلوس، وهما لاعبان واجهتهما والآن أقول لنفسي أتمنى لو كنت حصلت على ذلك القميص».وتحدث البرغوث عن مساوئ الشهرة، مشيراً إلى أنه «أحياناً تريد أن تخرج دون أن يلاحظك أحد وتذهب لأماكن بها الكثير من الناس أو مركز تسوق ولكن هذا أمر معقد، المشكلة لا تكمن في أن يتعرفوا عليك أو يطلبوا منك صورة وما إلى ذلك، لكن هناك لحظات تريد أن تكون فيها بعيداً عن هذا الضغط».كما تذكر المهاجم الأرجنتيني كيف فقد العديد من الأصدقاء في بلاده بعدما انتقل إلى برشلونة، وقال: «دائماً كنت أعود باكياً من روساريو (مسقط رأسه)، لم أكن أرغب في البقاء (في برشلونة) وفي الوقت نفسه كنت أريد ذلك. أردت المجيء هنا إلى برشلونة لمواصلة القيام بنفس الشيء، لكن في الوقت ذاته كان من الصعب علي ترك كل شيء».وأضاف: «لقد فقدت الكثير من الصداقات بسبب صعوبة الاستمرار في التواصل معهم، الآن أي صبي عمره 13 عاماً لديه هاتف لكن في ذلك الوقت لم يكن هذا متاحاً. لقد توقفت عن التحدث مع الكثير من الأشخاص بسبب صعوبة التواصل والمسافة».