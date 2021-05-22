اكتسح فريق بايرن ميونيخ ضيفه أوغسبورغ بنتيجة (5-2) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليغا».

وعلى ملعب (أليانز أرينا)، أحرز لأصحاب الأرض كل من جيفري، مدافع أوغسبورغ، في مرماه (د 9) وسيرجي غنابري (د 23) وجوشوا كيميتش (د 33) وكينغسلي كومان (د 43) وروبرت ليفاندوفسكي (د 90).

بينما سجل للضيوف كل من أندريه هان (د67) وفلوريان نايديرليشنير (د71).

وبهدفه اليوم، نجح ليفاندوفسكي في كسر الرقم القياسي لنجم الفريق البافاري الأسبق جيرد مولر كأفضل هداف في موسم واحد، وذلك بعد أن عادل هذا الرقم في الجولة الماضية بعد تسجيله للهدف رقم 40 له في المسابقة حيث كان هدفه اليوم هو رقم 41 هذا الموسم.

وبهذا الفوز، رفع البايرن -بطل المسابقة- رصيده من النقاط إلى 78 في الصدارة، فيما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 36 نقطة في المركز الـ14.

كما فاز فريق بروسيا دورتموند على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثية مقابل هدف.

وسجل لأصحاب الأرض كل من المهاجم النرويجي المتألق إرلينغ هالاند هدفين (د5 / د84) وماركو رويس (د51). بينما أحرز للضيوف اللاعب لارس بيندر (د89) من ركلة جزاء.

وبهذه النتيجة، رفع دورتموند رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد ليفركوزن عند 52 نقطة في المركز السادس المؤهل للدوري الأوروبي.

وبهذا، سيشارك في النسخة المقبلة من دوري الأبطال كل من بايرن ميونيخ ولايبزيغ ودورتموند وفولفسبورغ أصحاب المراكز الأربعة الأولى، على الترتيب.

بينما سيشارك كل من آينتراخت وباير ليفركوزن في بطولة الدوري الأوروبي.



فيما سيشارك يونيون برلين في الملحق المؤهل للدوري الأوروبي.