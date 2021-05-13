هنأ قائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو فريقه السابق سبورتينغ لشبونة بتتويجه بلقب الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم، بعد فوزه على بوافيستا (1-0) في الجولة الـ32 للدوري. ونشر رونالدو «صاروخ ماديرا» صورة عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي للاعبي سبورتينغ لشبونة، معلقا عليها بعبارة: «مبروك أيها الأبطال». ورفع سبورتينغ لشبونة رصيده بعد هذا الانتصار إلى 82 نقطة، مبتعدا في الصدارة، بفارق 8 نقاط أمام بورتو صاحب المركز الثاني، وذلك قبل مرحلتين من نهاية المسابقة. ويدين فريق سبورتينغ بالفضل في انتصاره لمهاجمه باولينهو الذي أحرز هدف الفوز «الذهبي» الوحيد له، في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول للقاء وفق ما نشره موقع RT عبر موقعه الإلكتروني.يذكر أن رونالدو (36 عاما) انضم إلى صفوف البراعم في نادي سبورتينغ لشبونة عام 1997، عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما، وتدرج بفرق الناشئين والشباب، قبل ترقيته للفريق الأول عام 2002، وانتقل منه بعد عام واحد إلى صفوف مانشستر يونايتد، ومن ثم إلى ريال مدريد في عام 2009، ومنه إلى فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي صيف 2018.