قاد الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا وساهم بشكل رئيسي في وصول فريقه للمباراة النهائية حيث سجل 3 أهداف في مباراتي نصف النهائي.

رياض نشأ في بلدة سارسيل التي تقع في شمال فرنسا بالقرب من العاصمة الفرنسية باريس.

وبدأ مسيرته في كرة القدم مع نادي سارسيل الفرنسي في سن 12 سنة، وفي عام 2009 م اكتشفه نادي كويمبيريوس الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الفرنسي براتب 700 يورو شهرياً، وفي صيف 2010 قرر الانضمام لنادي لوهافرالفرنسي أحد أندية دوري الدرجة الثانيه الفرنسي الذي استمر معه حتى يناير 2014م، إذ انتقل الى نادي ليستر سيتي الإنجليزي الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي آنذاك وكان سبباً في تألقه ونجوميته.

وفي موسم 2014-2015م صعد برفقة فريقه للدوري الإنجليزي الممتاز، وفي موسم 2015-2016م تألق محرز وساهم بشكل كبير في تحقيق فريقه للقب البريميرليغ.

وعلى صعيد الألقاب الفردية حصل محرز على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي وحصل على أفضل لاعب أفريقي.

في صيف 2018 انتقل محرز إلى مانشستر سيتي الإنجليزي بطلب من المدرب الإسباني بيب غوارديولا بصفقة كلفت النادي الإنجليزي ما يقارب 68 مليون يورو، حيث حقق معه الدوري الإنجليزي مرة واحدة ودرع الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة ومثلها كأس الاتحاد الإنجليزي، وثلاث مرات كأس الرابطة الإنجليزية وتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.