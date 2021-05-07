أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرارا عقابيا للأندية المشاركة في دوري السوبر الأوروبي، البطولة التي رفضها اليويفا، بحسب ما ذكره موقع سي إن بي سي.

وبحسب البيان، ستخضع أندية أرسنال وتشيلسي وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبر الإنجليزية، وميلان وإنتر ميلان الإيطاليان، وأتلتيكو مدريد الإسباني، لخصم 5% من الإيرادات التي كانوا سيحصلون عليها من مسابقات أندية UEFA لمدة موسم واحد، في الوقت الذي ستواجه في الأندية الثلاثة الأخرى ريال مدريد، وبرشلونة ويوفنتوس إجراءات تأديبية.

وقال رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر شيفرين في بيان تم نشره على الموقع الرسمي للاتحاد، إنه قال في مؤتمر اليويفا قبل أسبوعين إن الأمر يتطلب منظمة قوية للاعتراف بارتكاب خطأ خصوصا من قبل هذه الأندية، وبقبول التزاماتهم واستعدادهم لإصلاح الاضطراب الذي تسببوا فيه، ويريد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وضع هذا الأمر وراءه والمضي قدمًا بروح إيجابية.

وأضاف أن «الإجراءات التي تم الإعلان عنها كبيرة، لكن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لن يحتفظ بأي من الغرامات المالية»، مشيرا إلى أنه «سيتم إعادة استثمارها جميعًا في كرة القدم للشباب وغيرها من المنظمات التي ترعى الرياضة الأكثر شعبية».

وأكد يويفا في البيان أنه سيتم التبرع بمبلغ إجمالي 15 مليون يورو لصالح الأطفال والشباب في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء أوروبا.

وسيعاقب الاتحاد الأوروبي هذه الأندية بغرامة 100 مليون يورو إذا ما سعوا للمشاركة في هذه المنافسات غير المصرح بها، كما سيكون هناك غرامة 50 مليون يورو إذا خالفوا أي التزام.