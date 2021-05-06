عبر تشيلسي الإنجليزي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على ضيفه ريال مدريد الإسباني 2-0، أمس الأربعاء في لندن في إياب الدور نصف النهائي.

وسجل الألماني تيمو فيرنر (28) ومايسون ماونت (85) الهدفين.

سيواجه فريق تشيلسي، غريمه مانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة إسطنبول ليلة 29 مايو الجاري.

وكان تشيلسي قد عاد بالتعادل الايجابي 1-1 من مدريد الأسبوع الماضي.

وهي المرة الثالثة التي يبلغ فيها تشيلسي المباراة النهائية لدوري الأبطال بعد أن سقط أمام مواطنه مانشستر يونايتد بركلات الترجيح عام 2008، قبل أن يفوز باللقب على حساب بايرن ميونيخ الألماني بركلات الترجيح أيضاً في عام 2012.