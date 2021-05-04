أعلن نادي روما الإيطالي أن جوزيه مورينيو سيتولى تدريب روما الموسم القادم. وأقال نادي توتنهام المدرب البرتغالي الشهر الماضي ليعود إلى إيطاليا، حيث قضى فترة ناجحة في إنتر ميلان.

وكان روما قال في وقت سابق إن باولو فونسيكا سيترك منصبه كمدرب رئيسي في نهاية الموسم الحالي، وأضاف: «يسعد النادي أن يعلن عن التوصل إلى اتفاق مع جوزيه مورينيو ليصبح مدربنا الجديد قبل موسم 2021-22».

وكان مورينيو مدربا لإنتر فترة موسمين من 2008-2009، وفاز بدوري الدرجة الأولى الإيطالي مرتين ودوري أبطال أوروبا قبل أن يغادر إلى ريال مدريد.

ويحتل روما المركز السابع هذا الموسم ومن غير المرجح أن ينهي موسمه في مركز أعلى.

ويلعب روما يوم الخميس على أرضه ضد مانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد هزيمته 6/2 في مباراة الذهاب.

وقال دان فريديكن رئيس النادي ونائبه ريان فريديكن: «يسرنا أن نرحب بجوزيه مورينيو في عائلة روما».

وأضاف: «أنه بطل عظيم فاز ببطولات في كل المستويات، وسيوفر جوزيه خبرة قوية وقيادة لمشروعنا الطموح، وتعيين جوزيه خطوة هائلة في بناء ثقافة فوز طويلة الأمد في جميع أنحاء النادي».