أدت إصابة لاعبي كرة قدم كوريين جنوبيين بفايروس كورونا المستجد إلى تأجيل 11 مباراة في الدرجتين الأولى والثانية من دوري كرة القدم بكوريا الجنوبية، حسبما ذكرت رابطة (كي ليج) التابعة لها هاتان الفئتان.

واكتشفت في البداية إصابة هوانغ هيون سو مدافع نادي سيول، ما أدى إلى تأجيل 8 مباريات في دوري الدرجة الأولى.

وتتعلق هذه المباريات الثماني بمواجهات سيول وسونجنام المقررتين في الأسبوعين القادمين، نظراً لأن هوانج كان في الملعب في المباراة الأخيرة التي خاضها الفريقان في 30 من أبريل الماضي.

وأعلنت رابطة (كي ليج) عن إصابة لاعب آخر في نادي تشونجنام آسان، ما سيؤدي إلى تأجيل 3 مباريات لهذا الفريق في دوري الدرجة الثانية.

وتعد هذه أول حالة إصابة بكوفيد-19 تجبر على تأجيل مباريات بدوري الدرجة الأولى الكوري الجنوبي، بينما أدت حالة اكتشفت في أكتوبر الماضي إلى تأجيل مباراتين بالموسم الماضي بدوري الدرجة الثانية من المسابقة.