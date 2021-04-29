قررت الحكومة الهولندية عدم مواصلة الاختبار التجريبي الذي عُمِل به الأسبوع الماضي، وذلك بعدما سُمِح للجماهير للعودة بشكل جزئي للملاعب شريطة تقديم نتيجة اختبار سلبية لفايروس كورونا مسبقاً.

وستعود مباريات الدوري الهولندي لكرة القدم بداية من الجولة القادمة لتقام بدون جماهير.

وقال مدير كرة القدم الاحترافية في الاتحاد الهولندي إريك جودي، ورئيس رابطة الدوري الهولندي ويان دي يونغ، اليوم (الخميس)، في بيان مشترك: «هذا القرار مخيب للآمال. كل شيء سار بشكل جيد خلال الجولة الماضية».

وشهدت ملاعب هولندا الأسبوع الماضي حضور ما بين 10% و15% من إجمالي سعتها للجماهير بشرط تقديم الحاضرين نتيجة اختبار سلبية للوباء، وهو اختبار تجريبي سمحت به الحكومة وتم تطبيقه في أماكن رياضية أخرى.

وكان هذا الاختبار متماشياً مع التجربة التي أقيمت في 27 مارس الماضي بعد السماح بحضور 5 آلاف مشجع في ملعب (يوهان كرويف) خلال مواجهة هولندا وليتوانيا.