حقق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا ثمينا على مستضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف واحد في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في باريس على ملعب حديقة الأمراء.

وكان باريس أكثر خطورة في الشوط الأول متفوقا فنيا على السيتي مما أثمر عن إحرازه هدفا في الدقيقة 15 بواسطة ماركينيوس.

وفي الشوط الثاني فرض مانشستر سيتي هيمنته الفنية منتفضا على مستضيفه باريس، واستطاع الوصول مرات عديدة لمرمى كيلور نافاس، وكان ضغط السيتي مثمرا حيث قلب تأخره بهدف إلى فوز بهدفين خلال 7 دقائق فقط أحرزهما كلا من دي بروين ورياض محرز في الدقيقتين 64 و70.





وساهم المهاجم الجزائري رياض محرز في تحقيق فوز هام لفريقه مانشستر سيتي، وبهذه النتيجة يقترب سيتي من التأهل للنهائي الكبير إذ يحتاج للفوز أو التعادل على أقل تقدير في لقاء الإياب والذي سيقام في الرابع من مايو على استاد الاتحاد بمدينة مانشستر الإنجليزية.