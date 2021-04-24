يلتقي ممثل الوطن فريق الأهلي بنظيره الشرطة العراقي عند الساعة 8:45 من مساء اليوم (السبت) على الملعب الرديف للجوهرة المشعة وذلك ضمن لقاءات الجولة الرابعة للمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا.

ويدخل فريق الأهلي هذا اللقاء سعياً لتأكيد فوزه على الشرطة في الجولة الماضية للمنافسة على صدارة المجموعة، إذ يحتل «الراقي» المركز الثالث برصيد 4 نقاط حصدها من فوز وتعادل وخسارة، وله من الأهداف 6 وعليه مثلها، فيما يدخل فريق الشرطة العراقي هذا اللقاء بحثاً عن نتيجة إيجابية بعد أن تلقى ثلاث خسائر جعلته يتذيل جدول الترتيب للمجموعة دون نقاط ولم يحرز هجومه أي هدف فيما تلقت شباكه ثمانية أهداف.

وإذا ما أراد الراقي المنافسة فلابد من تكرار انتصاره في لقاء الليلة، لاسيما في وجود قوة هجومية يملكها الفريق بقيادة المهاجم السوري عمر السومة ومن خلفه سلمان المؤشر وعبدالرحمن وسلطان مندش وكذلك المحترف المغربي إدريس فتوحي.

وظهر الدفاع الأهلاوي في اللقاءين الماضيين بمستوى مميز، إذ لم تهتز الشباك سوى مرة واحدة فقط في ظل تألق الحارس محمد العويس وثنائي الدفاع معتز هوساوي ومحمد آل فتيل.